Март, 13 в 14:42

В понедельник днем, 13 марта, в большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за активности российской стратегической и тактической авиации.

Как проинформировали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, вражеские самолеты совершали перелеты, а также взлет и посадку на аэродромах.

– Около 13:30 13 марта из-за активности стратегической и тактической авиации врага в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, — отметили в Воздушных силах.

Так, был зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс (Саратовская область РФ).

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Кроме того, произошел перелет четырех российских истребителей МиГ-31БМ в Курскую область. Самолеты этой модификации не являются носителями аэробалистических ракет Кинжал.

В то же время дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел из российского аэродрома Шайковка в северном направлении.

– В Брянской области Московии и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации, – добавили в Воздушных силах.

Глава Офиса президента Украины Андрея Ермак призывал украинцев не игнорировать опасность.

Последняя массированная ракетная атака РФ на Украину произошла 9 марта. Тогда враг выпустил 81 ракету разного базирования и 8 ударных беспилотников Shahed-136/131.

По данным украинской разведки, Россия в течение месяца собирала запас ракет для этого удара, поскольку испытывает дефицит ракетного вооружения. В частности, у РФ осталось около 7% крылатых ракет Калибр.

Источник: Воздушные силы ВСУ