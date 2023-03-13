Март, 13 в 13:31

Власти уже работают над программой подготовки кадрового резерва для Крыма, который будет выполнять функции украинского государства на полуострове после его освобождения от россиян.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью El Pais.

— В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля, — сказала она.

По словам Верещук, правительство работает над программой подготовки корпуса сотрудников резерва (правоохранители, врачи, учителя…), который должен быть готов к деоккупации полуострова.

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Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что в Крыму оккупационные администрации начали формировать планы эвакуации для своих сотрудников.

Источник: El Pais

Фото: Ирина Верещук