Идет работа над подготовкой кадров. Украинское государство в Крыму нужно восстанавливать с нуля — Верещук
Власти уже работают над программой подготовки кадрового резерва для Крыма, который будет выполнять функции украинского государства на полуострове после его освобождения от россиян.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью El Pais.
— В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля, — сказала она.
По словам Верещук, правительство работает над программой подготовки корпуса сотрудников резерва (правоохранители, врачи, учителя…), который должен быть готов к деоккупации полуострова.
Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что в Крыму оккупационные администрации начали формировать планы эвакуации для своих сотрудников.
Источник: El Pais
Фото: Ирина Верещук