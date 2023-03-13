Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Идет работа над подготовкой кадров. Украинское государство в Крыму нужно восстанавливать с нуля — Верещук

Бедрак Виктория, редактор ленты
Ірина Верещук

Власти уже работают над программой подготовки кадрового резерва для Крыма, который будет выполнять функции украинского государства на полуострове после его освобождения от россиян.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью El Pais.

— В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля, — сказала она.

По словам Верещук, правительство работает над программой подготовки корпуса сотрудников резерва (правоохранители, врачи, учителя…), который должен быть готов к деоккупации полуострова.

Сейчас смотрят

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что в Крыму оккупационные администрации начали формировать планы эвакуации для своих сотрудников.

Читайте
Пакуйте чемоданы, окопы не помогут: эксперт рассказал о сценарии освобождения Крыма

Источник: El Pais

Фото: Ирина Верещук

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка