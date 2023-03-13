Март, 13 в 15:59

Только полная интеграция Украины в европейские и евроатлантические институты обеспечит процветающий, мирный, свободный и демократический мир для всех.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на саммите Украина-Оксфорд 2023.

— Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматический интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности, — говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что неопределенность или “удержание Украины на периферии” способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, что не в интересах Европы.

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— Не надо оглядываться на то, что скажут в Москве. С Путиным все кончено. Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все содеянное. Мы обязательно получим ее при прочной и своевременной поддержке партнеров, — подчеркнул глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Германии замедляет поставки боеприпасов для Украины, и призвал Берлин ускорить решение вопроса.