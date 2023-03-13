Оккупанты в Донецкую область поездом привезли осужденных женщин — Генштаб
На фоне масштабных потерь личного состава Российская Федерация использует любые альтернативные источники пополнения живой силы, в том числе и заключенными.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, на прошлой неделе в Донецкой области зафиксировали поезд с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. В одном из вагонов находились осужденные женщины.
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Кроме того, оккупанты продолжают грабить и мародерствовать.
Так, в городе Энергодар Запорожской области захватчики начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.