Оккупанты на Кинбурнской косе ставят свою артиллерию между жилыми домами — Гуменюк

Март, 13 в 14:24

Контрбатарейная работа Сил обороны Юга направлена на то, чтобы как можно дальше отодвинуть артиллерию российского врага, из которой тот обстреливает подконтрольную Украине территорию.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты размещают свою реактивную артиллерию между жилыми домами, чтобы коварно обстреливать наши позиции и мирные общины. Враг понимает, что в таком случае не получит ответный огонь.

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— Сегодняшний утренний обстрел, который унес жизни двух человек и еще двое ранены на территории Куцурубской общины, среди которых есть дети — это очередное проявление терроризма со стороны врага, потому что он так пытается спрятаться за мирным населением. Именно поэтому он размещает на Кинбурнской косе свою артиллерию среди местных жителей, просто между дворами для того, чтобы усложнить нашу работу в ответ, — отметила Наталья Гуменюк.

Однако пресс-секретарь Сил обороны Юга отметила, что наши воины, несмотря на такие сложности, имеют свои средства воздействия на врага — чтобы захватчики не могли подтягивать подкрепления.

Наталья Гуменюк призвала жителей Очаковской и Куцурубской общин прислушиваться к сигналам тревоги об артиллерийских обстрелах.

Она также подчеркнула, что ежедневно военные пытаются проводить эвакуацию населения там, где это еще возможно.

Относительно угрозы нанесения по Украине ракетных ударов, то Наталья Гуменюк призвала граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги — не игнорировать.

Сейчас на боевом дежурстве находятся три ракетоносителя — это два надводных и один подводный. Наблюдается активность вражеской авиации.

— Напомню, подводный носитель выпускает ракеты очень быстро и кое-что скрыто от системы противовоздушной обороны, — заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга.