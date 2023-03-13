Март, 13 в 12:44

В Луганской области российские оккупационные войска сконцентрировали максимальные силы в районе Кременной и Белогоровки. В то же время украинские защитники ожидают улучшения погодных условий, чтобы переходить к контрнаступлениям.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что в Белогоровке и на Кременском направлении сейчас тяжело, поскольку враг стянул туда много резервов. Оккупанты штурмуют позиции Вооруженных сил Украины в районе Кременной “почти круглосуточно”.

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– Достаточно тяжелая у нас ситуация, особенная на направлении Кременной и Белогоровки, потому что российские оккупационные войска сосредоточили именно там максимальные усилия. Они туда постоянно бросают в наступление новые резервы личного состава, – заявил Гайдай.

Он добавил, что войска РФ на Кременском направлении идут в штурм, пытаясь прорвать оборону украинских защитников. Там враг бросил в бой также кадровые подразделения войск.

– Из Иркутска, из Хабаровска, и морпехи, и десантники. Как раз туда они бросали свою современную технику: там и Терминаторы, и Т-90. В данный момент Т-90 у них закончились, уже Т-72 воюют, — уточнил глава ОВА.

Он подчеркнул, что сейчас погодные условия не способствуют наступательным действиям. Поэтому украинские военные ожидают улучшения погоды и готовятся к контрнаступлению.

– Погода работает нам на пользу. Ну сколько будет еще это болото? Я думаю, что, учитывая наши реалии, где-то две недели. Как раз 2-3 недель хватит, чтобы мы уже накопили достаточно сил, чтобы немного изменили ситуацию с глухой обороны, чтобы уже переходили к контрнаступлениям, — сообщил Гайдай.

На днях Сергей Гайдай сообщал, что российские войска в Луганской области не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Украинские военные удерживают позиции.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая