РФ понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала — Данилов

Март, 13 в 16:31

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

– России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам, — отметил он.

Напомним, что ранее Данилов говорил, что на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожают большое количество военных РФ: тела лежат вокруг города и их не вывозят оккупанты.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: СНБО