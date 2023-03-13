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Факты / Україна

РФ понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала — Данилов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

– России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам, — отметил он.

Напомним, что ранее Данилов говорил, что на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожают большое количество военных РФ: тела лежат вокруг города и их не вывозят оккупанты.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: СНБО

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