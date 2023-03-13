РФ понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.
Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
– России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам, — отметил он.
Напомним, что ранее Данилов говорил, что на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожают большое количество военных РФ: тела лежат вокруг города и их не вывозят оккупанты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: СНБО