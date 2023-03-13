Март, 13 в 14:18

Советник главы ОП Михаил Подоляк выразил возмущение тем, что Оскар получил документальный фильм Навальный о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Об этом он написал в Twitter.

— Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости? — написал он.

Якщо #Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика ллється через край?

Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2023

В ночь на понедельник, 13 марта, прошла 95-я церемония награждения премией Американской киноакадемии, на которой Оскар в номинации Лучший полнометражный документальный фильм вручили ленте Навальный.

Датско-украинско-шведский документальный фильм кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта Дом из щепок остался без награды.

Ранее американская Академия кинематографических искусств и наук не согласилась предоставить эфирное время президенту Украины Владимиру Зеленскому.