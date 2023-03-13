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В фильме Навальный внутрироссийская политика льется через край — Подоляк о вручении Оскара

Бедрак Виктория, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк выразил возмущение тем, что Оскар получил документальный фильм Навальный о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Об этом он написал в Twitter.

— Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости? — написал он.

В ночь на понедельник, 13 марта, прошла 95-я церемония награждения премией Американской киноакадемии, на которой Оскар в номинации Лучший полнометражный документальный фильм вручили ленте Навальный.

Датско-украинско-шведский документальный фильм кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта Дом из щепок остался без награды.

Ранее американская Академия кинематографических искусств и наук не согласилась предоставить эфирное время президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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