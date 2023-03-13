В фильме Навальный внутрироссийская политика льется через край — Подоляк о вручении Оскара
Советник главы ОП Михаил Подоляк выразил возмущение тем, что Оскар получил документальный фильм Навальный о российском оппозиционере Алексее Навальном.
Об этом он написал в Twitter.
— Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости? — написал он.
Якщо #Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика ллється через край?
Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?Сейчас смотрят
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2023
В ночь на понедельник, 13 марта, прошла 95-я церемония награждения премией Американской киноакадемии, на которой Оскар в номинации Лучший полнометражный документальный фильм вручили ленте Навальный.
Датско-украинско-шведский документальный фильм кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта Дом из щепок остался без награды.
Ранее американская Академия кинематографических искусств и наук не согласилась предоставить эфирное время президенту Украины Владимиру Зеленскому.