Март, 13 в 20:00

Российские оккупанты жалуются на слабость российской армии и отсутствие достижений на фронте в Украине.

Об этом свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во время этого телефонного разговора гражданское лицо с временно оккупированной территории Луганской области, называющее себя “координатором”, рассказывает собеседнику о ситуации на поле боя.

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Он, в частности, сообщил, что на фронте российским войскам трудно победить, потому что не хватает мобилизационного ресурса.

– Пока ждем здесь, сил не хватает. Здесь в Москве проблемы… Проблема здесь потому, что на поле боя мы не можем их победить. Я в нас всех верю. Но я понимаю, что у них мобилизационный ресурс гораздо больше, чем у нас. У нас просто не хватит людей, – заявил оккупант.

Он добавил, что заранее знал, что “будет война в Украине”.

– Мы знали, что будет война в Украине. Народ готовили, народ не хотел ничего менять, и сейчас не хочет ничего менять, – рассказал рашист.

Он посетовал на отсутствие успехов путинских войск на фронте и раскритиковал переговоры между делегациями Украины и РФ, состоявшиеся в Стамбуле в конце марта прошлого года

– Понимаешь, все наши успехи на фронте какие-то Абрамовичи (российский миллиардер Роман Абрамович. – Ред.) сразу минимизируют. Мы уже находились под Киевом, а потом отступили. А отступили, потому что эти п**арасы в Турцию поехали и сдали все наши интересы, — считает оккупант.

Он выразил мнение, что нужно поднимать лозунги “за отечество”, чтобы путинские солдаты понимали, за что воюют в Украине.

Кроме того, оккупант пожаловался, что настоящая цель Запада, в том числе США, – это “разделение и уничтожение РФ”.

Как известно, за время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 159 800 российских оккупантов и тысячи единиц военной техники РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины