Март, 13 в 20:44

Народные депутаты предлагают увеличить суммы штрафов за нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Соответствующий законопроект №9095 зарегистрирован в Верховной Раде 13 марта.

Нардепы предлагают увеличить сумму административных взысканий за отказ предоставлять потребителю информацию о товаре, услуге или производителе от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 850 грн, сейчас максимальная сумма штрафа — 170 грн).

Сейчас смотрят

За отказ потребителю в реализации его права в случае приобретения им товара ненадлежащего качества, согласно документу, придется заплатить от 10 до 75 необлагаемых минимумов (от 170 до 1275 грн, сейчас — от 17 до 306 грн).

Предоставление потребителю недостоверной информации о продукции, если она не навредила жизни и здоровью, потянет на штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн, сейчас — от 170 до 850 грн).

Если предоставление ложной информации принесло вред здоровью потребителя, предусмотрено наказание в виде штрафа — от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов (от 51 тыс. до 136 тыс. грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если деятельность привела к гибели людей или иным тяжким последствиям, наказанием предусматривается лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Законопроект также предусматривает, что на время действия правового режима военного положения в Украине суммы штрафов, взысканных за нарушение прав потребителей, будут зачисляться в государственный бюджет и направляться исключительно на нужды Вооруженных сил Украины.