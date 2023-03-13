ЕС подпишет совместный план закупки боеприпасов для Украины на следующей неделе — Bloomberg

Март, 13 в 18:08

Европейский Союз подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины на следующей неделе.

Как сообщает Bloomberg, страны-члены зашли в тупик в вопросе о том, как обеспечить Киев 155-мм снарядами, которые ему необходимы в этом году.

По данным украинских властей, в этом году ВСУ понадобится 1 млн патронов. Эстония подсчитала, что такое количество снарядов обойдется в €4 млрд.

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Украина использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. снарядов в месяц, но европейская оборонная промышленность может производить только 25 тыс. снарядов в этот период времени. Между тем Россия выпускала от 20 тыс. до 60 тыс. снарядов в день.

Страны ЕС еще не сообщили, сколько денег в этом году они готовы выделить на покупку боеприпасов и как эти средства будут структурированы.

Некоторые страны хотели бы видеть обязательное финансирование, пропорциональное размеру экономики каждого государства, тогда как другие хотят, чтобы любые взносы были добровольными.

Ожидается, что этот вопрос — вместе с согласованием количества снарядов, которые будут поставляться, — выйдет на первый план во время встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, перед саммитом лидеров в Брюсселе, где эта тема также будет стоять на повестке дня.