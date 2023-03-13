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Факты / Україна

С сентября скрывался в заброшенных зданиях: под Купянском задержали военного РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Затримання військового РФ
Фото: Нацполиция

Полицейские задержали на территории Купянского района (Харьковская область) военнослужащего РФ. Он скрывался с сентября прошлого года, после освобождения этих территорий от российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Харьковской области.

42-летнего оккупанта обнаружил и задержал наряд батальона полиции особого назначения во время патрулирования поселка Купянск-Узловой 13 марта.

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В ходе проверки оказалось, что он является жителем Московской области РФ, военнослужащим 27 мотострелковой бригады российской армии.

– Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района, — отметили в полиции.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания в Украине российский военнослужащий был доставлен в местный отдел полиции.

Как известно, украинские военные освободили город Купянск и поселок Купянск-Узловой, являющийся важным железнодорожным узлом, в сентябре 2022 года.

По состоянию на конец сентября во время мощного контрнаступления ВСУ освободили от российских оккупантов более 450 населенных пунктов на территории Харьковской области.

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Источник: Нацполиция
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