С сентября скрывался в заброшенных зданиях: под Купянском задержали военного РФ
Полицейские задержали на территории Купянского района (Харьковская область) военнослужащего РФ. Он скрывался с сентября прошлого года, после освобождения этих территорий от российских оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Харьковской области.
42-летнего оккупанта обнаружил и задержал наряд батальона полиции особого назначения во время патрулирования поселка Купянск-Узловой 13 марта.
В ходе проверки оказалось, что он является жителем Московской области РФ, военнослужащим 27 мотострелковой бригады российской армии.
– Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района, — отметили в полиции.
Для выяснения всех обстоятельств пребывания в Украине российский военнослужащий был доставлен в местный отдел полиции.
Как известно, украинские военные освободили город Купянск и поселок Купянск-Узловой, являющийся важным железнодорожным узлом, в сентябре 2022 года.
По состоянию на конец сентября во время мощного контрнаступления ВСУ освободили от российских оккупантов более 450 населенных пунктов на территории Харьковской области.