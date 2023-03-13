Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов и почти 30 единиц тяжелой техники — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов и почти 30 единиц тяжелой техники — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 710 российских солдат и 16 единиц артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за прошедшие сутки наши военные сбили по меньшей мере один вражеский дрон.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 13.03.2023:

  • личного состава — около 159 800 (+710) чел,
  • танков — 3474 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6774 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 2503 (+16) ед,
  • РСЗО — 493 ед,
  • средств ПВО — 259 ед,
  • самолетов — 304 ед,
  • вертолетов — 289 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1) ед,
  • крылатых ракет — 907 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5354 (+6) ед,
  • специальной техники — 251 (+9).

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка