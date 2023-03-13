Март, 13 в 8:28

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 710 российских солдат и 16 единиц артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за прошедшие сутки наши военные сбили по меньшей мере один вражеский дрон.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 13.03.2023: