За сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов и почти 30 единиц тяжелой техники — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 710 российских солдат и 16 единиц артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также за прошедшие сутки наши военные сбили по меньшей мере один вражеский дрон.
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Потери РФ в войне на 13.03.2023:
- личного состава — около 159 800 (+710) чел,
- танков — 3474 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6774 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2503 (+16) ед,
- РСЗО — 493 ед,
- средств ПВО — 259 ед,
- самолетов — 304 ед,
- вертолетов — 289 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1) ед,
- крылатых ракет — 907 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5354 (+6) ед,
- специальной техники — 251 (+9).