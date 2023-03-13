Март, 13 в 6:34

За прошедшие сутки российский враг пытался продвигаться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За сутки наши воины отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

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В Генштабе отмечают, что страна-агрессор продолжает применять тактику террора — осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, чем грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес три ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры Славянска Донецкой области. Также враг нанес восемь авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Уровень нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высоким.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.