Слышал весь город: в Мелитополе раздался громкий взрыв
В Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
— Только что громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город. Уточняем информацию, – написал он.
Отмечается, что взрыв прогремел в самом центре, в районе улицы Героев Украины.
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По предварительным данным, вспыхнуло авто. На данный момент подробности выясняются.
Напомним, что 11 марта в Мелитополе также раздавались громкие взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Иван Федоров