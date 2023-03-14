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Факты / Україна

Слышал весь город: в Мелитополе раздался громкий взрыв

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Слышал весь город: в Мелитополе раздался громкий взрыв

В Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

— Только что громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город. Уточняем информацию, – написал он.

Отмечается, что взрыв прогремел в самом центре, в районе улицы Героев Украины.

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По предварительным данным, вспыхнуло авто. На данный момент подробности выясняются.

Напомним, что 11 марта в Мелитополе также раздавались громкие взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Иван Федоров

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