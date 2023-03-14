Нация добровольцев – непобедима! Залужный поздравил украинцев с праздником

Март, 14 в 10:50

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил с Днем добровольца и отметил, что сегодня все украинцы как никогда сплочены и борются за свою независимость.

— Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем. В первую очередь, в героических боях на передовой. В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца ради победы. Враг хочет нас сломить, но нация добровольцев – непобедима. С Днем украинского добровольца! – написал он в Telegram.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Сейчас смотрят

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

актов ICTV.