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Факты / Україна

Нардепы могут обратиться в Кабмин с просьбой установить мораторий на повышение коммуналки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Нардепы могут обратиться в Кабмин с просьбой установить мораторий на повышение коммуналки
Фото: Depositphotos

Народные депутаты предлагают Верховной Раде обратиться в Кабмин с просьбой установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на период действия военного положения.

Соответствующий проект постановления №9102 зарегистрирован в Верховной Раде 13 марта.

В нем также предлагается Кабмину принять действенные меры реагирования по предотвращению увеличения и накопления долгов населения за предоставленные коммунальные услуги перед государством.

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Авторы проекта постановления предлагают Кабмину “установить цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги для бытовых потребителей на период действия военного положения в Украине на уровне цены/тарифа, применявшегося в отношениях между поставщиком и соответствующими потребителями на 24 февраля 2022 года”.

Среди авторов проекта постановления – народные депутаты Дмитрий Разумков (внефракционный), Роман Бабий (Слуга народа), Дмитрий Шпенов (внефракционный).

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