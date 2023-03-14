Март, 14 в 15:13

Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в этом году.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в Европарламенте в Страсбурге.

По его словам, очень показательно то, что европейские страны не поддались на российскую пропаганду и поддерживают Украину.

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Что касается Украины, то она показала, что готова проводить любые реформы, чтобы стать членом ЕС.

— Я мечтаю о том дне, когда украинцы будут сидеть в этом зале и флаг Украины будет развеваться рядом на улице с другими флагами стран-членов ЕС, — сказал Гитанас Науседа.

По его словам, украинцы уже много раз доказали, что Украина принадлежит к Европейскому Союзу, и задача ЕС помочь им достичь этой цели.

— Помочь провести необходимые реформы, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Я приветствую заявление, которое вы, мадам президент, сделали относительно переговоров о вступлении — мы должны нацелиться на начало переговоров о вступлении уже в этом году, — Науседа обратился к президенту Европейского парламента Роберте Мецоле.

Президент Литвы также настаивает на том, что Россию надо привлечь к ответственности за военные преступления в Украине.

— Я одобряю резолюцию Европейского парламента о создании специального трибунала, — заявил Науседа.

Президент Литвы также настаивает на продолжении экономического давления на Россию. И это давление должно быть болезненным для РФ.