Март, 14 в 21:57

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые уделил внимание вопросу о предоставлении военной помощи Украине.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства, впервые с момента вступления в должность премьер-министра Биньямин Нетаньяху провел обсуждение политики Израиля в отношении помощи Украине в условиях российского вторжения и войны.

В заявлении говорится, что на встрече присутствовали министр обороны Израиля Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, глава Моссада Давид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, глава МИД Ронен Леви, военный секретарь Нетаньяху Ави Гиль и другие.

Сейчас смотрят

Еврейские СМИ сообщают, что обсуждался вариант оказания военной помощи.

Однако Times of Israel указывает, что никаких решений принято не было. Ожидается, что обсуждения по этому вопросу будут продолжены.

Предыдущий министр обороны Израиля Бенни Ганц ранее говорил, что его страна не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению. При этом он не отрицал, что Иерусалим может помочь с системой раннего предупреждения о приближающихся ударах РФ, аналогичной той, что используется в еврейском государстве.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее призвал коллегу из Израиля Йоава Галланта объединиться в противостоянии видению мира президента РФ Владимира Путина и помочь Украине.