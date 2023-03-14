Март, 14 в 14:56

Российская журналистка Евгения Альбац, которая ранее косвенно выражала поддержку армии РФ в войне, прибыла в Украину.

Об этом свидетельствуют посты на ее странице в Facebook.

Еще 7 марта Альбац сообщила, что прибыла в Хмельницкий “двумя самолетами, машиной и поездом”. По ее словам, в пути в Украину она была 32 часа.

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После этого она поехала в Винницу и Киев, где посетила Стену памяти погибшим в российско-украинской войне на Михайловской площади.

12 марта она публиковала фотографии из Одессы.

Как пишет Детектор медиа со ссылкой на источники, Евгения Альбац въехала по паспорту гражданки Израиля.

Кто такая Евгения Альбац?

Евгения Альбац — российская политическая журналистка, политолог, общественный деятель и писательница.

Ранее в эфире трансляции на канале Живой гвоздь журналистка переживала о судьбе российских оккупантов, которые на войне против Украины остались без достаточной экипировки.

Кроме того, она заявляла, что “остается лояльной своему флагу”.

В июле 2022 года Альбац признали иностранным агентом в России. Позже она объявила, что переезжает в США.

Источники: Евгения Альбац, Детектор медиа

Фото: Евгения Альбац