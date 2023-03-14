Российский киллер, планировавший убийства Резникова и Буданова, получил 12 лет тюрьмы
В Украине осудили организатора диверсионно-разведывательной группы РФ, планировавшего физическую ликвидацию министра обороны Алексея Резникова и руководителя военной разведки Кирилла Буданова.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Злоумышленник получил 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Соответствующий приговор вынес Печерский районный суд Киева.
– По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, — отметили в СБУ.
Злоумышленник – житель временно оккупированного города Луганск. В составе террористической организации “ЛНР” он ранее активно участвовал в боях на востоке Украины против украинских войск.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину его завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ. Злоумышленник получил задачу организовать диверсионно-разведывательную группу ГУР РФ и готовить физическую ликвидацию Резникова, Буданова, а также “известного украинского активиста”.
За убийство каждого из них российские “кураторы” обещали заплатить от $100 до $150 тыс.
“Тестовым испытанием” перед покушением на руководителей оборонных ведомств Украины должно было стать убийство одного из украинских военных.
– По заданию координатора из Москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными, — рассказали в СБУ.
Контрразведчики спецслужбы и бойцы спецподразделения Альфа задержали злоумышленника в ходе многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.
В ходе обыска у него обнаружили доказательства преступных действий, а также паспорт РФ.
Суд признал злоумышленника виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена (ст. 111);
- приготовление к совершению убийства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);
- участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях (ст. 260);
- участие в террористической организации (ст. 258-3).
В настоящее время СБУ работает над привлечением к ответственности российских координаторов подрывной деятельности против Украины, которые скрываются в РФ.