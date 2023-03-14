Март, 14 в 19:32

В Украине осудили организатора диверсионно-разведывательной группы РФ, планировавшего физическую ликвидацию министра обороны Алексея Резникова и руководителя военной разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленник получил 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Соответствующий приговор вынес Печерский районный суд Киева.

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– По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, — отметили в СБУ.

Злоумышленник – житель временно оккупированного города Луганск. В составе террористической организации “ЛНР” он ранее активно участвовал в боях на востоке Украины против украинских войск.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину его завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ. Злоумышленник получил задачу организовать диверсионно-разведывательную группу ГУР РФ и готовить физическую ликвидацию Резникова, Буданова, а также “известного украинского активиста”.

За убийство каждого из них российские “кураторы” обещали заплатить от $100 до $150 тыс.

“Тестовым испытанием” перед покушением на руководителей оборонных ведомств Украины должно было стать убийство одного из украинских военных.

– По заданию координатора из Москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными, — рассказали в СБУ.

Контрразведчики спецслужбы и бойцы спецподразделения Альфа задержали злоумышленника в ходе многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.

В ходе обыска у него обнаружили доказательства преступных действий, а также паспорт РФ.

Суд признал злоумышленника виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена (ст. 111);

приготовление к совершению убийства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);

участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях (ст. 260);

участие в террористической организации (ст. 258-3).

В настоящее время СБУ работает над привлечением к ответственности российских координаторов подрывной деятельности против Украины, которые скрываются в РФ.