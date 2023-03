Украинские прокуроры создали масштабную схему с фотографиями и именами российских должностных лиц и военных командиров, причастных к совершению военных преступлений в Украине.

Эту схему смогли увидеть журналисты британского издания The Guardian.

Прокуроры собрали сотни досье, в которых фигурируют как подозреваемые более 600 россиян. Многие из них – это высокопоставленные политические и военные чиновники, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Во главе схемы размещены фото российского диктатора Владимира Путина (в нацистской форме), ниже Шойгу и Герасимов, а дальше цепочки идут к сотням военных РФ, которые размещены по подразделениям.

Украинские прокуроры используют эту доску для отслеживания доказательств военных преступлений России в Украине.

Он вместе с прокурорами из других регионов работал над этой схемой с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

The 4-metre-wide board detailing the entire Russian military chain of command in Ukraine https://t.co/sUmQPsI01H

— The Guardian (@guardian) March 14, 2023