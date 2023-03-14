Март, 14 в 15:34

Украинские прокуроры создали масштабную схему с фотографиями и именами российских должностных лиц и военных командиров, причастных к совершению военных преступлений в Украине.

Эту схему смогли увидеть журналисты британского издания The Guardian.

Прокуроры собрали сотни досье, в которых фигурируют как подозреваемые более 600 россиян. Многие из них – это высокопоставленные политические и военные чиновники, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Подробная схема с фотографиями и фамилиями представителей российского военного командования размещена на доске шириной 4 метра и высотой 1,5 метра.

Во главе схемы размещены фото российского диктатора Владимира Путина (в нацистской форме), ниже Шойгу и Герасимов, а дальше цепочки идут к сотням военных РФ, которые размещены по подразделениям.

Украинские прокуроры используют эту доску для отслеживания доказательств военных преступлений России в Украине.

– Мы начали составлять карту российских командиров и генералов в прошлом году. И продолжаем обновлять ее неделю за неделей, – подчеркнул в комментарии журналистам руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Он вместе с прокурорами из других регионов работал над этой схемой с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

The 4-metre-wide board detailing the entire Russian military chain of command in Ukraine https://t.co/sUmQPsI01H — The Guardian (@guardian) March 14, 2023

Отдельные разделы публикации The Guardian посвящены некоторым военным командирам РФ, фигурирующим в схеме. Среди них есть генерал-полковник Михаил Мизинцев, которого еще называют “мариупольским резником”. Именно он ответственен за жестокие бомбардировки города Мариуполь (Донецкая область), в результате которых погибли десятки тысяч человек.

Издание со ссылкой на военных экспертов пишет, что Мизинцев применил в Мариуполе тактику, используемую в Сирии во время бомбежек Алеппо. Он сначала отрезал украинские войска от линий снабжения, а затем вытеснял украинских защитников с позиций улица за улицей. Параллельно рашисты осуществляли неизбирательные бомбардировки, не позволяя гражданским лицам покинуть город.

На схеме также есть российский генерал-полковник Александр Журавлев, ответственный за обстрелы Харькова кассетными боеприпасами, в том числе из реактивных систем залпового огня Смерч. Остатки кассетных бомб и фрагменты ракет Смерч были обнаружены в районах города, где не было военной инфраструктуры. Журавлев также помогал Мизинцеву во время бомбардировок Алеппо в 2016 году.

– По многочисленным данным, Журавлев был единственным высокопоставленным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова ракетами Смерч, — отмечает издание.

На схеме есть и фото 51-летнего полковника армии РФ Олега Тимошина, ответственного за ракетные удары по торговому центру Амстор в Кременчуге и по многоэтажке в Днепре.

Отдельно издание обратило внимание на командира 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ Азатбека Омурбекова, командовавшего российскими оккупантами в Буче (Киевская область). Его подчиненные ответственны за убийства, изнасилования и пытки мирных жителей города – серию зверств, за которые Омурбекова называют “резником Бучи”.

Когда российские войска отступили из Киевской области в начале апреля 2022 года, они оставили за собой гигантское место преступления. Только в Буче было изъято около 458 тел мирных жителей, захороненных в десятках братских могил.

Известно, что Омурбеков, как и другие старшие офицеры, дислоцированные в Украине, подчинился генералу Олегу Салюкову – командующему Сухопутными войсками РФ.

Фото: Скриншот с видео The Guardian