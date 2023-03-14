Шторм на стороне Украины: в море одна подводная лодка РФ с четырьмя Калибрами

Март, 14 в 9:40

По состоянию на утро 14 марта РФ удерживает в Черном море на боевом дежурстве девять кораблей, в том числе один ракетоноситель с четырьмя Калибрами.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Сейчас из-за усиления шторма надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, но враг оставил на дежурстве подводный. Это означает, что по меньшей мере четыре ракеты Калибр готовы к применению. То есть угроза ракетного удара остается, — подчеркнула она.

Гуменюк напомнила, что точечные удары, в частности с подводной лодки, вполне вероятны, и они несколько затруднены для выявления старта, поэтому в случае объявления воздушной тревоги нужно действовать оперативно.

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Она добавила, что из-за штормовой погоды девять кораблей ЧФ РФ маневрируют вблизи пунктов базирования, откуда враг гипотетически может запускать ракеты, “но это чрезвычайно опасно, поскольку там есть другие объекты, которые могут сдетонировать”.

— Хотя мы имеем дело с врагом, который не придерживается норм и правил ведения войны, — отметила Гуменюк.

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