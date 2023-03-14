Март, 14 в 11:38

В Киеве и области частично применены стабилизационные отключения.

Ограничения согласно стабилизационным графикам введены в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы. Также почасовые графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

— Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому по команде Укрэнерго были применены стабилизационные отключения по графикам, — сообщает ДТЭК.

Когда будут выключать свет в Киеве, можно посмотреть по ссылке, а также в какие часы не будет электроэнергии в Киевской области — смотрите здесь.

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Напомним, что 13 марта в Киеве и Киевской области частично были применены стабилизационные отключения света.

Ранее сообщалось, что из-за ракетной атаки РФ 9 марта в пяти областях действуют стабилизационные и сетевые отключения света.