Март, 14 в 13:18

Командование Сухопутными войсками ВСУ рассказало о мобильных огневых группах противовоздушной обороны, которые защищают небо Киевской области от российских дронов Shahed.

Такие группы дежурят круглосуточно и должны постоянно находиться в боевой готовности, чтобы как можно быстрее добраться до определенной позиции и приступить к выполнению боевой работы.

Экипаж состоит из нескольких человек, чаще всего: из водителя, пулеметчика или оператора ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса).

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В ВСУ рассказали, как работают мобильные группы ПВО, защищающие Киевскую область от Шахедов / 6 фотографий

Этот экипаж уже имеет опыт приземления вражеских беспилотников.

Кроме того, мобильная огневая группа может непрерывно передавать информацию о воздушной ситуации на подступах к столице.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что отдельные экипажи не только выполняют собственные боевые задачи, но и усиливают общую способность сил ПВО своевременно выявлять и уничтожать вражеские цели.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ