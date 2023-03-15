Март, 15 в 1:28

Американский беспилотник MQ-9 Reaper был окружен российскими самолетами Су-27, после чего авиация РФ начала сливать на дрон США топливо.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на своего высокопоставленного военного представителя.

По словам источника, рано утром 14 марта MQ-9 Reaper вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, длительность которой, как правило, составляет 9-10 часов.

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Как пишет NYT, беспилотник не имел на себе вооружений, хотя это предусматривается конструкцией дроном Reaper.

Источник газеты говорит, что БпЛА вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма. MQ-9 Reaper имеет сложные камеры и другие датчики, что позволяет беспилотнику “заглянуть в Крым” и из международного пространства.

К моменту перехвата российскими истребителями беспилотник США находился на высоте около 7,6 км (25 тыс. футов). Россияне неоднократно проносились вокруг Reaper и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь испортить камеры и повредить другие датчики.

— Этот эпизод ошеломил американских военных чиновников, наблюдавших за тем, как беспилотник передает видеосигнал в оперативный центр на авиабазе Рамштайн в Германии, — пишет NYT.

Высокопоставленные американские чиновники уже несколько месяцев беспокоятся, что какой-либо инцидент над Черным морем, включая недопонимание, может привести к конфронтации между США и Россией, отмечает NYT.

Информация о том, что утром 14 марта над Черным морем американский беспилотник Reaper столкнулся с истребителями РФ, вызвали опасения о возможной дальнейшей эскалации между странами.

Вечером того же дня в Пентагоне подтвердили, что в падении американского беспилотника MQ-9 Reaper виноват российский истребитель.