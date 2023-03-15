Почему в Украине участились воздушные тревоги: ответ эксперта

Март, 15 в 15:18

В последнее время в Украине стали чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, на это есть три причины.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Первой причиной, по мнению эксперта, является психологический фактор. Россияне думают, что постоянными тревогами держат украинцев в напряжении и нарушают их привычный образ жизни.

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Второе — это попытки РФ вести разведку с целью выявления радаров, которые используются украинскими средствами ПВО.

И третьим фактором увеличения тревог, как отмечает Мусиенко, является необходимость показывать Кремлю хорошую статистику нанесенного Украине ущерба.

— Вот эти взлеты МиГов и другой авиации используются для статистики российского командования, которое потом отчитывается перед российским диктатором Владимиром Путиным и перед Кремлем. Они же не говорят, что самолет взлетел, они говорят, что выпустили ракету. Они выпустили фальш-цель — импульс с помощью средств радиоэлектронной борьбы и это подали как разрушение Украины, — добавляет эксперт.

В то же время, по словам аналитика, опасность ракетных ударов РФ все же существует.

Последняя массированная ракетная атака РФ на Украину произошла 9 марта. Тогда враг выпустил 81 ракету различного базирования и 8 ударных беспилотников Shahed-136/131.

По данным украинской разведки, Россия в течение месяца собирала запас ракет для этого удара, поскольку испытывает дефицит ракетного вооружения. В частности, у РФ осталось около 7% крылатых ракет Калибр.

Источник: телемарафон