Второй саммит Крымской платформы планируют провести осенью в Праге — Стефанчук

Март, 15 в 14:47

Второй парламентский саммит международной Крымской платформы планируют провести осенью в столице Чехии — Праге.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук по итогам разговора с главой Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

— Я благодарю Чешскую Республику за готовность принять и приобщиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели — деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий, — отметил Стефанчук.

Также стороны обсудили ряд вопросов, в частности евроинтеграционный и евроатлантический курс Украины.

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Стефанчук поблагодарил Чехию за уже оказанную военно-техническую помощь и подчеркнул важность усиления оборонной способности нашего государства.

— Отметил, что Украина стремится как можно быстрее начать предвступительные переговоры с ЕС. Поблагодарил также за твердую поддержку Чехией движения Украины к членству в НАТО. Надеюсь, что на саммите в Вильнюсе, в июле 2023-го года, союзники примут решение о приглашении Украины присоединиться к Альянсу, — написал он.

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Фото: Руслан Стефанчук