Март, 15 в 20:26

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил со своим французским коллегой ситуацию на передовой и подчеркнул, что ситуация со стороны ВСУ контролируемая.

Об этом 15 марта украинский главком сообщил в своем Telegram канале.

— Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Рассказал о состоянии дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам — ситуация контролируемая, несмотря на сложность, — написал он.

По его словам, стороны также обсудили вопросы по усилению ПВО Украины и подготовки украинских военных.

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— Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и в дальнейшем, — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Бюркара, правительство и весь народ Французской Республики, и добавил, что “чувствует поддержку”.

Накануне президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания Бахмута.