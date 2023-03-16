Март, 15 в 22:56

После десятого заседания Рамштайн есть решения, которые позволяют Украине защитить небо и усилить украинское войско.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 15 марта.

Он сообщил, что сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты.

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— Состоялось очередное заседание в формате Рамштайн, уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба — все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, которые координируют Рамштайн, и всем нашим партнерам за неизменную готовность помогать, — сказал он.

Президент подчеркнул, что особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что “российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться”.

— Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня нужно постоянно усиливать давление за террор, давление в обороне Украины и санкциях против России, а также в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении.

— Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно, — сказал он.

Украинский лидер отдельно поблагодарил Данию за новый оборонный пакет для Украины, а также за решение о специальном фонде помощи нашему государству объемом 7 млрд датских крон, что соответствует $1 млрд.

— Я благодарю правительство и парламент Дании, все датское общество. Именно такие решения гарантируют, что можно ускорить возвращение мира Украине и стабильности всей Европе, — сказал президент.

Владимир Зеленский прокомментировал и решение в Лондоне по кремлевской взятке Януковичу еще в 2013 году.

— Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Агрессии, начавшейся уже тогда — политически, экономически, а впоследствии и спецслужбами, военной силой, — сказал он.

Президент подчеркнул, что именно в таком контексте и следует рассматривать дело о 3 млрд евробондов.

— Обратился к участникам и участницам мощной британской конференции Союза редакторов. Это собрание ведущих медийщиков Соединенного Королевства, сильных журналистов, сильных редакторов. Людей, которые фактически посвятили свою жизнь свободе — свободе слова. Призвал их еще активнее распространять правду о российской агрессии, о наших людях, которым Россия ломает жизнь, о нашей защите, которая возвращает украинцам и всем европейцам свободу и безопасность, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня журналисты и свободные медиа Украины и мира, за время этой войны сделали очень много, чтобы российский террор и пропаганда проигрывали.

— И я хочу подчеркнуть: сделали это просто тем, что распространяли информацию о том, что происходит здесь и сейчас в Украине, в Европе, в мире. Просто распространяли правду. Это надо делать и в дальнейшем. Кремль никогда не победит правду. Как и Украину, — сказал он.

Украинский президент также встретился с представителями американского журнала The Atlantic, который, по словам Зеленского, является одним из “известных глобальных медийных брендов”.

— Получился очень содержательный разговор. В частности, о том, как мы используем современные технологии, чтобы усилить наших воинов, наши институты. О нашей армии дронов, которая будет становиться только больше и мощнее. О наших айтишниках, которые помогают беречь Украину. Об угрозах, созданных Россией в кибер- и информационном пространстве, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что мир должен знать, что государство-террорист стремится принести уничтожение не только Украине, но и всем народам, которые хотят быть свободными.

Президент добавил, что постоянно находится на связи с украинскими военными и командующими.

— Все, что мы делаем, все, что делает государство, подчинено одной задаче — дать каждому нашему воину больше возможностей сражаться, дать каждому нашему городу больше безопасности, — сказал он.

Президент также отметил украинских бойцов, которые дают результат на критически важных участках передовой: Бахмут, Донетчина в целом, а также юг и Харьковщина.

— Ни об одном из направлений обороны государства не забываем, — сказал он.

Зеленский отметил 54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, которые защищают Бахмут, а также 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии и пограничников, которые сражаются за Бахмут.

Отдельно президент отметил 15-й отдельный полк и 1-ю президентскую бригаду оперативного назначения Национальной гвардии, которые защищают Донецкую область.

Также он сказал и о 406-й отдельной артиллерийской бригаде и 131-м отдельном разведбате, которые обороняют Херсонщину.