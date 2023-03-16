В “сетку смерти” попадают 80% оккупантов: Генштаб об успехах артиллеристов ВСУ

Март, 16 в 12:19

ВСУ создали “сетку смерти” для российских оккупантов благодаря применению всех средств ракетно-артиллерийского поражения, заявил в. и. о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба полковник Сергей Баранов во время брифинга в Military Media Center.

— Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе — это наша работа, — объяснил он.

По его словам, благодаря высокоточным ракетно-артиллерийским системам от западных партнеров удалось скомбинировать и создать дальнобойный “огневой кулак”, который бьет настолько мощно, что российские захватчики уже не могут вести действенную контрбатарейную борьбу.

Баранов отметил, что сейчас они не ждут открытия огня российской артиллерии, а действуют на опережение.

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— Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу “дальнобойку” враг не достает, а мы их — да, — добавил военный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

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Источник: Military Media Center