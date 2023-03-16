Минус 1040 оккупантов и один самолет: потери РФ в войне за минувшие сутки

Март, 16 в 9:13

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 162 560 своих военных, из них 1040 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.03.23:

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танков — 3504 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед,

артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,

РСЗО — 503 (+1) ед,

средств ПВО — 265 (+3) ед,

самолетов — 305 (+1) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),

крылатых ракет — 907 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,

специальной техники — 257 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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