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Факты / Україна

Минус 1040 оккупантов и один самолет: потери РФ в войне за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 162 560 своих военных, из них 1040 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.03.23:

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  • танков — 3504 (+12) ед,
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  • артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,
  • РСЗО — 503 (+1) ед,
  • средств ПВО — 265 (+3) ед,
  • самолетов — 305 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),
  • крылатых ракет — 907 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
  • специальной техники — 257 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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