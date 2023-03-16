Минус 1040 оккупантов и один самолет: потери РФ в войне за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 162 560 своих военных, из них 1040 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.03.23:
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- танков — 3504 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,
- РСЗО — 503 (+1) ед,
- средств ПВО — 265 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),
- крылатых ракет — 907 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
- специальной техники — 257 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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