Март, 16 в 9:45

На одной из заправок в Бориспольском районе загорелся бензовоз, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

— По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10 000 литров горючего, — говорится в сообщении.

Указано, что благодаря своевременной работе сотрудников ГСЧС удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции.

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На месте работают экстренные службы, полицейские выясняют причину возгорания.