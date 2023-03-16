Март, 16 в 16:28

Члены Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко заявили о сложении своих полномочий.

— Мы относимся с полным пониманием идеи ввести особое отличие для художественных произведений, созданных после 24 февраля 2022 февраля, чтобы отметить их вклад в победу. Считаем, что это предложение важно, поэтому требует тщательного продумывания и планирования, в частности относительно критериев, процедур выдвижения и отбора. Речь идет прежде всего об определении прозрачного и справедливого алгоритма будущего отличия, — говорится в заявлении.

Члены Комитета напомнили, что срок их полномочий истек с вручением Премии 2022 года, но учитывая военное положение, они согласились продолжить работу во время и в течение двух месяцев после его прекращения или отмены.

Сейчас смотрят

— В нынешних обстоятельствах, когда нас поставили перед намерением изменить правила Положения Национальной премии имени Тараса Шевченко ad hoc, добавить новые номинации и ускорить процедуру отбора, члены Комитета не видят возможности продолжать работу – и слагают свои полномочия, — добавили они.

Скандал вокруг Шевченковской премии 2023

В 2023 году Национальную премию имени Тараса Шевченко впервые за много лет не вручили 9 марта.

Глава Комитета Шевченковской премии Юрий Макаров предложил дополнить ее дополнительной номинацией — За вклад в победу. Туда войдут произведения, написанные в 2022 году “на войне или о войне”.

Офис президента принял эту инициативу и задержал обнародование результатов конкурса. Часть победителей Шевченковской премии 2023 объявили 11 марта.

Полный список лауреатов Шевченковской премии 2023 вместе с победителями новой номинации объявят 22 мая, в день захоронения Тараса Шевченко. До этого времени предстоит разработать изменения в положение премии, объявить прием заявок на участие в конкурсе, а также выбрать победителей.

После скандала с Шевченковской премией глава Комитета Юрий Макаров подал в отставку.