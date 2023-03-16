Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает за “бавовной” в Ростове — ОП
Взрывы и пожары в зданиях ФСБ свидетельствуют о переходе РФ к большому внутреннему конфликту, к которому Украина не имеет никакого отношения, однако “с удовольствием наблюдает”.
Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitte сегодняшние взрывы и пожар в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону.
— Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…, — написал он.
Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Рф, зокрема в ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Рф до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2023
Сегодня российские Тelegram-каналы сообщили о пожаре в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, где могли храниться боеприпасы. Перед тем там прогремел взрыв. Предварительно, один человек погиб, двое пострадавших.