Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает за “бавовной” в Ростове — ОП

Март, 16 в 16:12

Взрывы и пожары в зданиях ФСБ свидетельствуют о переходе РФ к большому внутреннему конфликту, к которому Украина не имеет никакого отношения, однако “с удовольствием наблюдает”.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitte сегодняшние взрывы и пожар в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону.

— Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…, — написал он.

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Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Рф, зокрема в ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Рф до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2023

Сегодня российские Тelegram-каналы сообщили о пожаре в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, где могли храниться боеприпасы. Перед тем там прогремел взрыв. Предварительно, один человек погиб, двое пострадавших.