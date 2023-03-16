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Факты / Україна

Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает за “бавовной” в Ростове — ОП

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Взрывы и пожары в зданиях ФСБ свидетельствуют о переходе РФ к большому внутреннему конфликту, к которому Украина не имеет никакого отношения, однако “с удовольствием наблюдает”.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitte сегодняшние взрывы и пожар в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону.

— Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…, — написал он.

 

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Сегодня российские Тelegram-каналы сообщили о пожаре в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, где могли храниться боеприпасы. Перед тем там прогремел взрыв. Предварительно, один человек погиб, двое пострадавших.

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