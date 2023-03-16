Март, 16 в 8:47

Самый смертоносный пилот американской авиации, подполковник США в отставке и летчик F-16 Дэн Хэмптон считает, что Украине для защиты неба стоит нанять иностранных пилотов, которые имеют опыт управления истребителями F-16.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что нанять летчиков — значительно быстрее, чем отправлять украинских пилотов на обучение.

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— Это будет хорошо, когда война закончится, но вы должны сначала выиграть ее, и это — один из путей это сделать. Опять же, это должны решить правительства и политики. Есть достаточно много американских пилотов, которые бы согласились, — добавил Хэмптон.

Он также выразил готовность встать на защиту украинского неба.

— Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей F-16 в ближайшее время. Среди причин он назвал сложности поставки с логистической и технической точки зрения.