Март, 17 в 6:43

Бельгия планирует отправить в Украину 240 военных грузовиков марки Volvo, первые из которых передадут уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание De Standaard

Бельгия планирует от них отказаться в 2023 году. Известно, что всего в бельгийской армии таких грузовиков около 400 единиц, часть из них оборудована кранами и эвакуаторами.

По информации издания, перед принятием решения о передаче этих грузовиков была проведена консультация с ВСУ по поводу целесообразности такой помощи.

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Источник: De Standaard

Фото: Belga