Март, 17 в 7:13

Силы обороны отбивают атаки российских военных, которые, несмотря на потери, не оставляют намерений оккупировать украинские территории.

Только за прошедшие сутки захватчики совершили более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 17.03.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.