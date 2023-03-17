Карта боевых действий на 17.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны отбивают атаки российских военных, которые, несмотря на потери, не оставляют намерений оккупировать украинские территории.
Только за прошедшие сутки захватчики совершили более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 17.03.2023
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.