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Факты / Україна

Карта боевых действий на 17.03.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отбивают атаки российских военных, которые, несмотря на потери, не оставляют намерений оккупировать украинские территории.

Только за прошедшие сутки захватчики совершили более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 17.03.2023

Карта бойових дій 16 березня 2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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