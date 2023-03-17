Оккупанты во время отступления минируют ноутбуки, смартфоны и детские игрушки
При отступлении с позиций оккупанты стараются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.
На отбитых у россиян позициях украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.
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Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы. Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек.
Фото: Центр национального сопротивления
Источник: Центр национального сопротивления