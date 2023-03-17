Оккупанты во время отступления минируют ноутбуки, смартфоны и детские игрушки

Март, 17 в 8:47

При отступлении с позиций оккупанты стараются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

На отбитых у россиян позициях украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.

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Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы. Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек.

Фото: Центр национального сопротивления

Источник: Центр национального сопротивления