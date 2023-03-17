Украина должна получить достаточно оружия, чтобы вытеснить военных РФ со своей территории — Дуда

Март, 17 в 15:09

Партнеры должны предоставить Украине достаточно военной поддержки, чтобы она смогла вытеснить Россию со всей своей территории.

Об этом в интервью чешскому телеканалу заявил президент Польши Анджей Дуда.

— Военная поддержка Украины должна достигать того, чтобы Украина вытеснила врага со своей территории. Что это означает? Это означает, что российские войска оставляют всю международно признанную территорию Украины. Украина должна иметь полный контроль над своей территорией, — сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что его страна и в дальнейшем бесспорно будет поддерживать Украину.

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По словам Дуды, Польша “исторически не сомневается в том, что такое русский империализм, российская оккупация, российская репрессивная политика в отношении народа”, ведь поляки сами это переживали веками и очень хорошо “понимают, что такое русский мир”.

— Мы его не хотим, о чем свидетельствует позиция нашего народа и правительств в отношении России. И именно поэтому мы сейчас стоим на стороне Украины и защищаем ее, — подчеркнул президент.

Дуда отметил, что, кроме передачи Украине истребителей МиГ-29, Польша предоставила 300 танков, а недавно решила отправить еще танковую технику.

— Это танки ПТ-91, то есть лучшие модернизированные танки постсоветского периода, которые могут использовать танкисты украинской армии. И раньше, и сейчас мы передаем танки Т-72, но при этом передаем и танки, которые купили у Германии, — уточнил Дуда.