ЕС планирует ввести режим санкций в отношении родственников российских олигархов — Politico
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Европейская комиссия готовит новый законодательный текст, позволяющий применять санкции к членам семей известных бизнесменов из РФ.
Об этом пишет Politico со ссылкой на троих дипломатов.
– Исполнительный орган ЕС проинформировал страны ЕС в среду о том, что он работает над критериями перечня членов семьи, сообщили дипломаты, – отмечает издание.
Комиссия не детализировала критериев и не указала временных рамок, когда это произойдет.
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