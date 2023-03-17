ЕС планирует ввести режим санкций в отношении родственников российских олигархов — Politico

Март, 17 в 7:19

Европейская комиссия готовит новый законодательный текст, позволяющий применять санкции к членам семей известных бизнесменов из РФ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на троих дипломатов.

– Исполнительный орган ЕС проинформировал страны ЕС в среду о том, что он работает над критериями перечня членов семьи, сообщили дипломаты, – отмечает издание.

Комиссия не детализировала критериев и не указала временных рамок, когда это произойдет.