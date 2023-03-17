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ЕС планирует ввести режим санкций в отношении родственников российских олигархов — Politico

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ЕС планирует ввести режим санкций в отношении родственников российских олигархов — Politico
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия готовит новый законодательный текст, позволяющий применять санкции к членам семей известных бизнесменов из РФ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на троих дипломатов.

– Исполнительный орган ЕС проинформировал страны ЕС в среду о том, что он работает над критериями перечня членов семьи, сообщили дипломаты, – отмечает издание.

Комиссия не детализировала критериев и не указала временных рамок, когда это произойдет.

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Источник: Politico
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