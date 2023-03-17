ЗРК Куб: что известно о комплексе, который Словакия передаст Украине
В четверг, 17 марта, правительство Словакии единогласно одобрило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Куб.
Этот советский самоходный ЗРК предназначен для защиты Сухопутных войск, преимущественно танковых дивизий, от средств воздушного нападения, которые летят на средних и малых высотах.
Разработка комплекса началась еще в 1958 году, однако на вооружение армии СССР новый ЗРК был принят в 1967-м — на шесть лет позже запланированного срока.
ЗРК Куб состоит из двух самоходных установок на легком гусеничном ходу, одна из которых несет на себе все радиотехнические средства, а вторая — три зенитных управляемых ракет 3М9, и является пусковой установкой.
Длина ракеты 3М9 составляет около 5,8 м при диаметре 330 мм. Она оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения 1СБ4.
Также в состав самоходной установки входят две радиолокационные станции — РЛС обнаружения воздушных целей и целеуказания 1С11, и РЛС сопровождения цели и подсветки 1С31.
Тактико-технические характеристики ЗРК Куб:
- Боевая масса: 32,4 т;
- Обслуга: 4 человека;
- Вооружение: 3 ракеты;
- Горизонтальная дальность: 22 км;
- Вертикальная дальность: 12 км;
- Скорость ракеты: 600 м/c;
- Масса ракеты: 630 кг;
- Габаритные размеры:
- Длина: 9,3 м;
- Ширина: 3,25 м;
- Высота: 3,25 м;
- Максимальная скорость: 65 км/ч;
- Запас хода: 500 км;
- Максимальная мощность: 522 л.с.;
Отметим, что сегодня правительство Словакии одобрило отправку Украине истребителей МиГ-29. Воздушные силы ВСУ получат от этой страны 13 самолетов.