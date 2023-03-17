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Факты / Україна

ЗРК Куб: что известно о комплексе, который Словакия передаст Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗРК Куб
Фото: Getty Images

В четверг, 17 марта, правительство Словакии единогласно одобрило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Куб.

Этот советский самоходный ЗРК предназначен для защиты Сухопутных войск, преимущественно танковых дивизий, от средств воздушного нападения, которые летят на средних и малых высотах.

Разработка комплекса началась еще в 1958 году, однако на вооружение армии СССР новый ЗРК был принят в 1967-м — на шесть лет позже запланированного срока.

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ЗРК Куб состоит из двух самоходных установок на легком гусеничном ходу, одна из которых несет на себе все радиотехнические средства, а вторая — три зенитных управляемых ракет 3М9, и является пусковой установкой.

Длина ракеты 3М9 составляет около 5,8 м при диаметре 330 мм. Она оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения 1СБ4.

Также в состав самоходной установки входят две радиолокационные станции — РЛС обнаружения воздушных целей и целеуказания 1С11, и РЛС сопровождения цели и подсветки 1С31.

Тактико-технические характеристики ЗРК Куб:

  • Боевая масса: 32,4 т;
  • Обслуга: 4 человека;
  • Вооружение: 3 ракеты;
  • Горизонтальная дальность: 22 км;
  • Вертикальная дальность: 12 км;
  • Скорость ракеты: 600 м/c;
  • Масса ракеты: 630 кг;
  • Габаритные размеры:
    • Длина: 9,3 м;
    • Ширина: 3,25 м;
    • Высота: 3,25 м;
  • Максимальная скорость: 65 км/ч;
  • Запас хода: 500 км;
  • Максимальная мощность: 522 л.с.;

Отметим, что сегодня правительство Словакии одобрило отправку Украине истребителей МиГ-29. Воздушные силы ВСУ получат от этой страны 13 самолетов.

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