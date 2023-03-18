Март, 18 в 6:05

За минувшие сутки российский противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов из РСЗО. Один из них — по населенному пункту Велетенское Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 18.03.2023

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

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Основной целью противника за прошедшие сутки, как и раньше, оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако наши защитники за сутки отбили более 100 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок.

В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение минувших суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них — Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Терновая и Тихое Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крохмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Червонопоповки Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещеевки и Ивановского.

Вблизи линии соприкосновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Васильевка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области.

В общем, от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.