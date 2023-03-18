Март, 18 в 21:35

Украина и США в расширенном формате обсудили дальнейшую поддержку ВСУ и решение, как усилить украинских защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 18 марта.

Он рассказал, что между Украиной и США состоялся разговор в расширенном оборонном формате. Со стороны Украины были министр обороны, Главком, командующие оперативных направлений, командующий Воздушных сил, руководитель Офиса и президент Украины.

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— Наша цель очевидна — это усиление наших воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность. Эти решения будут, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня есть только один субъект, который разрушает жизнь: это Россия. И в борьбе с таким противником есть только один способ защитить жизнь — изгнать российскую армию с украинской земли.

Он сообщил, что сегодня были введены новые санкции Совета национальной безопасности и обороны.

— Более 400 человек и компаний. Большинство из них — российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские и сирийские лица, те, кто помогает террору, — сказал президент.

Владимир Зеленский заверил, что каждый подобный санкционный шаг тщательно прорабатывается органами государства.

— Украинские санкции — это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности поставляя Шахеды, кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира, — сказал он.

Глава государства говорит, что для все эти маргиналы будут привлечены к ответственности за все, что они делают против людей и против международного права.

— И это, кстати, будет касаться не только террора против украинцев, не только попыток аннексии нашей земли, начиная еще с Крыма, но и других агрессий России против международного порядка, против нормальной, мирной человеческой жизни. В том числе и на территории Сирии. Народ Сирии не получил надлежащую международную защиту, и это дало ощущение безнаказанности Кремлю и его сообщникам, — сказал он.

Президент напомнил, что города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и города Украины.

Владимир Зеленский уверен, что когда будет обеспечено действие Устава ООН и других международных норм на территории Украины, то есть когда российский враг будет побежден, это даст безопасность и гарантии мира для других государств мира.

— Вот для чего работает наша глобальная антивоенная коалиция, — подытожил он.

Украинский лидер напомнил, что на этой неделе Украина смогла усилиться вооруженными результатами для противостояния российской агрессии, в частности по итогам заседания Рамштайн.

— Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, от Дании, Эстонии. Это касается боеприпасов и амуниции, танков и артиллерии. Есть очень нужное решение по Archer — большое спасибо Швеции. Решение по МиГам — большое спасибо Словакии. Продолжают мощно помогать Польша, Литва, Великобритания, Европейский Союз, Соединенные Штаты и многие другие. Спасибо всем нашим партнерам, — сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы и всем летчикам, зенитчикам, которые сбивают дроны и ракеты врага.

Он также отдельно поблагодарил каждое наше подразделение сил обороны и безопасности, которые отвечают оккупанту на его удары по нашим городам: Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Луганщина, Херсон, Запорожье, Сумщина и Черниговщина.

— За каждый наш регион, который страдает от российского террора, оккупант ощутимо заплатит своими потерями, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил украинских защитников в Донецкой области, которые “минусуют” врага больше всего:

Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад;

бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

воины 11-го пограничного отряда;

55-й отдельной артиллерийской бригады;

72-й отдельной механизированной бригады;

74-го отдельного разведбата.

— Я благодарю вас, воины! Особенно благодарю каждого и каждую, кто защищает ежедневно Бахмут. Бои именно там, именно в этих частях Донбасса — Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка — позволяют вернуть безопасность Украине, всей Европе, каждому народу, который ценит свою свободу и целостность своей земли, — сказал президент.

Напомним, представитель Восточной группировки Сил обороны Украины Сергей Череватый подтвердил данные британской разведки, что на Бахмутском направлении оккупационные войска РФ частично снизили интенсивность ведения огня.