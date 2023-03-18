Март, 18 в 17:51

Соединенные Штаты подтвердили факт использования китайских боеприпасов на полях сражений в Украине и подозревают, что они были выпущены российскими силами.

Об этом японскому агентству Kyodo сообщили в пятницу источники в правительстве США.

На данный момент остается неясным, были ли эти боеприпасы поставлены Китаем, сказали источники издания в администрации США, добавив при этом, что Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждено, что Пекин осуществил поставки.

Сейчас смотрят

На фоне множества разногласий между США и Китаем, официальные лица недавно заявили, что Вашингтон располагает разведданными, указывающими на то, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.

— Это то, за чем мы бдительно следим и продолжаем внимательно наблюдать, — сказал Kyodo News сотрудник Госдепартамента США.

По словам источников, Соединенные Штаты уведомили некоторых своих партнеров об этом подтверждении.

Подтверждение поступило в тот момент, когда председатель КНР Си Цзиньпин планирует отправиться в Москву с трехдневным государственным визитом в понедельник. В своей первой поездке в Россию с момента начала вторжения в Украину в феврале прошлого года, Си, как ожидается, подтвердит свои тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров с Си президент США Джо Байден предупредил его о серьезных последствиях, если Китай окажет военную поддержку России в ее войне в Украине.

Правительство США определило, что боеприпасы, найденные в Украине, были произведены в Китае после анализа их состава и других факторов, сообщили источники.

Однако они не сообщили, какие именно боеприпасы были найдены.

Поскольку война в Украине идет уже второй год, подтверждение может еще больше обострить напряженность в отношениях между США и Китаем. Президент Джо Байден заявил ранее на этой неделе, что он ожидает скорого разговора с Си, не уточнив при этом ничего.

Китай все чаще пытается представить себя в качестве нейтрального мирного игрока и неоднократно отрицал намерение поставлять России оружие для войны в Украине. Но он избегал осуждения российского вторжения.

По мере усиления боевых действий на востоке Украины западные чиновники заявили, что российские войска и частная военная компания Вагнера, и другие наемные силы, воюющие на стороне Кремля, испытывают нехватку снарядов.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в прошлом месяце обвинил российских военных и Министерство обороны в том, что они не обеспечивают достаточным количеством боеприпасов своих бойцов.

В то время как украинские военные также сталкиваются с нехваткой боеприпасов, наемники пытаются перенаправить оружие из своих операций в других странах для использования в продолжающейся войне, сообщили Kyodo источники в США.

На этой неделе американский новостной сайт Politico сообщил, что китайские компании отправили российским структурам 1 тыс. автоматов, детали для беспилотников и другое оборудование, потенциально используемое в военных целях. По данным таможни, поставки были осуществлены с июня по декабрь прошлого года, сообщает Politico.

Издание отмечает, что данные не показывают, были ли эти товары отправлены в Россию специально для того, чтобы помочь ее военным действиям в Украине.

При этом в феврале 2023 года издание The Wall Street Journal сообщало, что КНР поставляет технологии, необходимые военным из российских ВС для продолжения войны против Украины. При этом китайские поставки реализуются в обход международных санкций и экспортного контроля.