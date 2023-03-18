Верещук призвала Россию предоставить списки похищенных детей

Март, 18 в 21:43

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала РФ предоставить списки депортированных украинских детей.

В своем Telegram она опубликовала публичное обращение к Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой и Уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Верещук призвала безотлагательно предоставить Украине списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые:

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по состоянию на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно;

сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины;

были вывезены со временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию.

Заявление Верещук появилось после того, как Львова-Белова в своем Telegram заявил, что в оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ остаются 89 детей из Украины, и при этом “никакого запроса от уполномоченных органов Украины относительно этой группы детей не поступало”.

Львова-Белова заявляет, что украинских детей в России не удерживают силой, а родители или опекуны могут забрать их, “если могут и хотят”.