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Факты / Україна

Верещук призвала Россию предоставить списки похищенных детей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Верещук призвала Россию предоставить списки похищенных детей

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала РФ предоставить списки депортированных украинских детей.

В своем Telegram она опубликовала публичное обращение к Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой и Уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

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Верещук призвала безотлагательно предоставить Украине списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые:

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  • по состоянию на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно;
  • сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины;
  • были вывезены со временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию.

Заявление Верещук появилось после того, как Львова-Белова в своем Telegram заявил, что в оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ остаются 89 детей из Украины, и при этом “никакого запроса от уполномоченных органов Украины относительно этой группы детей не поступало”.

Львова-Белова заявляет, что украинских детей в России не удерживают силой, а родители или опекуны могут забрать их, “если могут и хотят”.

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