Уже имели ознакомительный полет: Игнат об условиях базирования F-16 в Украине

Март, 18 в 23:20

В 2011 году во время учений Безопасное небо истребители F-16 уже были в Украине. При этом у летчиков из США не было никаких нареканий на условия базирования самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Он отметил, что перед Евро-2012 на аэродроме в Миргороде находились F-16, в том числе и двухместные учебно-боевые самолеты, так называемые “спарки”.

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– Наши летчики могли полетать на них с американцами. Это называется ознакомительный полет. Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших “спарках”, – рассказал военный в интервью.

К слову, в Воздушных силах рассказали, изменит ли ситуацию на поле боя передача Украине МиГ-29.