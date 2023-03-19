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Факты / Україна

Уже имели ознакомительный полет: Игнат об условиях базирования F-16 в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

В 2011 году во время учений Безопасное небо истребители F-16 уже были в Украине. При этом у летчиков из США не было никаких нареканий на условия базирования самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Он отметил, что перед Евро-2012 на аэродроме в Миргороде находились F-16, в том числе и двухместные учебно-боевые самолеты, так называемые “спарки”.

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– Наши летчики могли полетать на них с американцами. Это называется ознакомительный полет. Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших “спарках”, – рассказал военный в интервью.

К слову, в Воздушных силах рассказали, изменит ли ситуацию на поле боя передача Украине МиГ-29.

Источник: 24 канал
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