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Факты / Україна

Пацан прострелил голову сам себе: оккупант о самоубийстве солдат РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Военнослужащий России рассказывает о низком морально-психологическом состоянии солдат России.

— Да, своей жизнью живем, п*здец, бл*дь. Вот, кто стреляется, вот голову пацан прострелил, нах*й, сам себе. Да, пришел с наряда, нах*й, автомат взял, нах*й, голову разх*ярил и все, — рассказывает оккупант.

Командир подразделения списал самоубийство солдата на гибель в бою, чтобы семье заплатили 5 млн:

— Видишь, даже о семье не подумал…ну потому что все за*бало, — отвечает жена солдата РФ.

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