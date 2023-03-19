Пацан прострелил голову сам себе: оккупант о самоубийстве солдат РФ
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Военнослужащий России рассказывает о низком морально-психологическом состоянии солдат России.
— Да, своей жизнью живем, п*здец, бл*дь. Вот, кто стреляется, вот голову пацан прострелил, нах*й, сам себе. Да, пришел с наряда, нах*й, автомат взял, нах*й, голову разх*ярил и все, — рассказывает оккупант.
Командир подразделения списал самоубийство солдата на гибель в бою, чтобы семье заплатили 5 млн:
— Видишь, даже о семье не подумал…ну потому что все за*бало, — отвечает жена солдата РФ.
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