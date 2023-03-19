Наказать коллаборантов, депортировать руссиян. Ташева о первых шагах после освобождения Крыма

Март, 19 в 11:59

Первое что надо сделать после освобождения украинского Крыма наказать всех коллаборационистов, которые перешли на сторону оккупационной власти и выдворить всех россиян, которые переехали жить на полуостров после оккупации.

Об этом ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона Единые новости рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

– Мы настаиваем на выдворении всех российских граждан, которые незаконно находятся на территории полуострова после 2014 года. У кого не было запроса к украинской власти, относительно разрешения на проживание на оккупированной территории, такие категории граждан обязательно должны выехать, — сказала она.

Ташева отметила, что украинцы, которые остались в оккупированном Крыму будут нести ответственность только в том случае, если они на прямую сотрудничали с оккупационными администрациями.

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– Для нас очень важно привлечь к ответственности именно тех граждан и наших, в том числе которые в первую очередь осуществляли активное содействие утверждению оккупационного режима. Или организовывали мобилизационные кампании, или организовывали так называемые референдумы и любые выборы на территории полуострова, осуществляли пропаганду в украинских школах и так далее, — рассказала представитель президента.

Она отметила, что Украина не будет устраивать охоту на ведьм и людям, которые не помогали оккупантам ничего не будет угрожать.

– Только за факт того, что лицо проживало на оккупированной территории оно не будет однозначно нести за это ответственность. И собственно это российские пропагандистские нарративы, о том, что Украина вернется в Крым и будет всех наказывать, нет, мы не будем устраивать охоту на ведьм, — отметила Ташева.

Что касается имущества, которое приобрели граждане России за время оккупации, по словам Ташевой этот вопрос еще рассматривается различными экспертами. Никаких решений по этому поводу еще не приняли.

– Будет ли возможность у российских граждан владеть этим имуществом, скорее всего нет, но на компенсационный момент нам надо еще продумать, — отметила она.

Ранее мы рассказывали, что россияне во временно оккупированном Крыму вблизи города Перекопска продолжают строить фортификационные сооружения