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Факты / Україна

Россияне из Градов обстреляли жилой дом в Каменском, три человека погибли — ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
ракетная установка Град
Фото: Depositphotos

Сегодня, 19 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, снаряд попал в жилой дом в Васильевском районе.

Российский Град унес жизни трех человек в Каменском.

Еще двое жителей получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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— Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев. Подумайте о своей безопасности и покидайте опасные территории, — добавили в ОВА.

Также сегодня оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке на Херсонщине.

Из-под завала собственного дома удалось достать женщину, ее госпитализировала бригада скорой помощи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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