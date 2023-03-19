Россияне из Градов обстреляли жилой дом в Каменском, три человека погибли — ОВА
Сегодня, 19 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, снаряд попал в жилой дом в Васильевском районе.
Российский Град унес жизни трех человек в Каменском.
Еще двое жителей получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
— Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев. Подумайте о своей безопасности и покидайте опасные территории, — добавили в ОВА.
Также сегодня оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке на Херсонщине.
Из-под завала собственного дома удалось достать женщину, ее госпитализировала бригада скорой помощи.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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